Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticaretini yapan şüphelilerin ikametine operasyon düzenleyen jandarma, 2 şahsı çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yakalarken, adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray merkez ilçe mülki sınırları içerisinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkezde O.K. ve M.E. isimli 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri belirlenen ikamete yönelik takip başlattı. Teknik ve fiziksel olarak bir süre gerçekleştirilen takipte yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İkamete gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda bin 863 gram sentetik kannobinoid, 78 gram aseton sıvısı, 2 kök kenevir ve 2 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınıp jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen O.K. ve M.E. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY