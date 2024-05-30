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"1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi

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Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda artan '1 TL'ye satılık ev' ilanlarının tüketicileri yanıltma amacı taşıdığını tespit etti ve harekete geçti. İlan sahiplerine yönelik denetimler başlatıldı ve yanıltıcı reklamlar durduruldu. Yeni düzenlemeyle birlikte, satılık ev ilanlarında mülkün gerçek değerini yansıtmayan fiyatlar kullanılamayacak. Sembolik fiyatlarla satışa çıkarılan ilanlar yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, bir emlak firmasının ilan sitesinde yayınladığı reklamlarda "1 TL" şeklinde tanıtım yaparak tüketicileri aldattığını tespit etti. Sembolik fiyatlarla satışa çıkarılan ilanların günden güne artması üzerine ilan sahiplerine denetimler başlatıldı.

Satılık ev ilanlarında mülkün gerçek değerini yansıtmayan fiyatlar kullanılamayacak. Bu kapsamda, 1 TL gibi sembolik fiyatlara satışa çıkarılan ev ilanları yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu'nun, bir emlak firmasının ilan sitesinde yayınladığı reklamlarda tüketicileri aldattığını tespit etmesi üzerine harekete geçildi. Kurul, söz konusu firmanın satılık evler için "1 TL" şeklinde tanıtım yaptığını ancak bu fiyatların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

REKLAMLAR DURDURULDU

Nisan toplantısında satılık evleri '1 liraya' ilana koyan emlak firmalarına yönelik şikâyetleri değerlendiren Reklam Kurulu, bu ve benzeri 15 ayrı reklamı durdurdu. Söz konusu reklamların yanıltıcı nitelikte olduğunu değerlendiren kurul, reklama durdurma cezası uyguladı.

3 TL, 5 TL, 990 TL, 1.050 TL, 1.950 TL, 11 bin 111 TL, 22 bin 222 TL gibi çeşitli fiyatlarla ilanı veren emlak firmalarının da reklamlarını durduran Reklam Kurulu; 99 bin 999 TL, 100 bin TL, 111 bin 111 TL, 125 bin TL gibi fiyatlı ilanları da inceledi.

Evlerin bu fiyata satılmadığını, ilana başvuran tüketicilere evin fiyatının daha yüksek olduğunun belirtildiğini tespit eden kurul, bu ilanlar hakkında da durdurma cezası kesti.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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