Akrabasını bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede

Aksaray'da kendisine borcu olduğu gerekçesiyle önünü kesen akrabasını, çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Olay, dün Nakkaş Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan US (29), 38 SA 624 plakalı araçla kendisine borcu olan akrabası M.C.'nin (26) kullandığı 68 DK 939 plakalı aracı takip ederek önünü kesti. Ardından araçtan inen Us, M.C.'ye yumrukla saldırdı. Darp edilen M.C. de yanında taşıdığı bıçakla Ramazan US'u göğsünden bıçakladı. Us, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanan M.C. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. - AKSARAY