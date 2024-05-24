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Afyonkarahisar'da Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da vergi usul kanununa muhalefet suçundan hapis cezası ile aranan bir şahıs, jandarmanın operasyonu sonucu yakalandı. Şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Afyonkarahisar'da vergi usul kanununa muhalefet suçundan hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemede A.O., isimli şahsın vergi usul kanununa muhalefet suçundan 6 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs ardından ekiplerin operasyon sonrası kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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