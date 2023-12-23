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Afyonkarahisar'da Kaçak Silah Operasyonu: 22 Silah ve Binlerce Mermi Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 22 adet kaçak silah ile binlerce mermi ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda ayrıca ruhsatsız silah, bıçak ve mermi bulundurma veya taşımak suçlarından para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 22 adet kaçak silah ile binlerce mermi ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Çobanlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede kaçak silah satışı yapıldığına yönelik bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler 5 ayrı eve eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 22 adet kaçak silah, bin 578 adet mermi, 21 adet şarjör, 3 adet silah kabzası, 5 adet tabanca üst kapak takımı, 1 adet namlu ve silah tamirinde kullanılan keçeleme makinası ele geçirildi. Olayla ilgili S.D., H.Y., H.K., O.İ. ve H.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahıslara ayrıca ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşımak suçlarından para cezası da kesildi. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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