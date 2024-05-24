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Afyonkarahisar'da İtfaiye Ekipleri 3 Sokak Köpeğini Kurumuş Çaydan Kurtardı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Gali Çayı'nda mahsur kalan 3 sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye merdiveni kullanılarak çay yatağına inen ekipler, köpekleri tek tek çıkararak sokağa geri bıraktı.

Afyonkarahisar'da 3 sokak köpeği düştükleri kurumuş çayda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. İlçeden geçen Gali Çayı'nda sokak köpeklerinin olduğu ve çıkamadıkları ihbarını alan itfaiye ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler kuruyan çay yatağında 4 köpeğin olduğunu belirledi. Ardından ekipler itfaiye merdiveni ile çay yatağına inerek köpekleri tek tek çıkardı. Köpekler sonrasında sokağa geri bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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