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Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından göçmen kaçakçılığı suçundan aranan bir şahıs yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı suçundan aranana bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanması yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede S.T., isimli şahsın Türk vatandaşı veya yabancının yurtdışına çıkmasına imkan sağlama suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çobanlar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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