Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Adıyaman'da, 2 motosiklet ve bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Faik Ö., idaresindeki 02 AED 417 otomobille Mahmut C., idaresindeki 02 ADK 591 plakalı motosiklet ve Resul D., idaresindeki plakasız motosiklet, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Fatih İlköğretim Okulu yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Resul D., ile Mahmut C., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN