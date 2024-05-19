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Adıyaman'da kum yığınına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yol kenarına dökülen kum yığınına çarpan bir otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yol kenarına dökülen kum yığınına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi TOKİ yolu üzerinde altyapı çalışmaları sırasında yol kenarına dökülen kum yığınına H.A., idaresindeki 34 GY 2668 plakalı otomobil çarptı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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