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Adana'da sulama kanalında kaybolan genç için arama çalışmaları başlatıldı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen 17 yaşındaki genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Su altı polisleri tarafından başlatılan arama çalışmaları yarın tekrar başlayacak.

Adana'da sulama kanalında elini yıkarken suya düşen 17 yaşındaki genç akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Alper B. (17) sulama kanalında elini yıkamak istedi. Dengesini yitiren genç, sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar Burak Alper B.'nin suya düştüğünü görünce durumu polise bildirdi. Bu sırada vatandaşların kurtarmaya çalıştığı sırada Burak Alper B. akıntıya kapılıp kayboldu. Bölgeye sevk edilen sualtı polisleri arama çalışması başlattı. Havanın kararmasıyla arama çalışmasına ara verildi.

Yarın genci arama çalışmalarının tekrar başlayacağı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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