Adana'da Ayrıldığı Astsubay Kocası Tarafından Öldürülen Başhekim Yardımcısı Toprağa Verildi

Adana'da ayrıldığı astsubay kocası tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde öldürülen başhekim yardımcısı Feray Kaplan, gözyaşları içinde toprağa verildi.

8 Mart Cuma günü akşamüstü meydana gelen olayda, Astsubay Seçkin Ergü, iki yıl önce boşandığı eşi başhekim yardımcısı Dr. Feray Balkan'ı (39) Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde annesinin oturduğu apartmanın içerisinde tabancayla vurarak öldürmüştü. Katil zanlısı kısa sürede yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Cinayete kurban giden Feray Balkan, bugün Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Annesi Eda Balkan'ın cenaze töreninde, "Feray'ım, Feray'ım. Niye beni bırakıp gidiyorsun Feray'ım" diye ağıt yakması herkesi duygulandırdı. Çiftin iki yıl önce boşandığı, biri kız iki çocukları olduğu öğrenildi. - ADANA