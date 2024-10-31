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Fatih Terim, Panathinaikos'u pişman etti

Fatih Terim, Panathinaikos'u pişman etti
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Yunanistan ekibi Panathinaikos, Fatih Terim'i mumla arıyor. Yeşil-beyazlılar, Terim'in ayrılığı sonrasında kısa süre içerisinde 3. teknik direktörünü göreve getirdi. Rui Vitoria'nın göreve getirildiği açıklanırken Yunan spor basını, bu istikrarsızlığı eleştirdi ve Terim'e yapılan haksızlıklarla ilgili iddiaları gündeme taşıdı.

Yunanistan takımlarından Panathinaikos'ta Fatih Terim pişmanlığı yaşanıyor. Yeşil-beyazlı takımda teknik direktör konusunda yaşanan istikrarsızlığı ele alan Yunan basını, Terim için ayrı bir parantez açtı ve tecrübeli teknik adama haksızlık yapıldığını vurguladı.

TERİM SONRASI 3. TEKNİK DİREKTÖR

Yunanistan Süper Ligi'nde en son 2010 yılında şampiyonluk ipini göğüsleyen Panathinaikos, Fatih Terim sonrası kısa süre içerisinde 3. teknik direktörünü göreve getirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, tecrübeli teknik direktör Rui Vitoria'yı takımın başına getirdi ve2026 yazına kadar sözleşme imzaladı. Panathinaikos, 9 haftası geride kalan Yunanistan Süper Ligi'nde 13 puanla 9. sırada bulunuyor.

"İLK GÜNDEN TERİM'İ ASTILAR"

SportDog'da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı;

Panathinaikos'ta son 2 ayda yaşananların bir emsalinin yok. 14 yılın en iyi kadrosuna sahip olan takım, kazanamamayı sahada hiçbir planının olmamasıyla ve hepsinden önemlisi tarihine saygısızlık etmeyi başarıyor. Sorun yok denildi ama sorun çıktı, teknik direktör gitti. Asıl kabul edilemez olan insanların bilgi sahibi olmak için dinlediği gazetecilerin, başarısız bir teknik direktörü destekleyerek gerçekleri çarpıtması. Asıl sinir bozucu olan aynı insanların Terim'i ilk günden beri asmış olmaları.

"ÇİFTE KUPA KAZANAMADIĞI İÇİN KATLEDİLDİ"

AEK kalecisi Brignoli'nin kulüple dalga geçmesini engelleyen, Olympiakos'u bulduğu yerde ezen, kupada PAOK'u eleyen ama bunlara rağmen OPAP Arena'da çifte kupa kazanamadığı için katledilen bir Terim...

"SABOTE ETTİLER"

Evet, modern futbol Terim'den geçmişti belki ama o Türk bir deliydi. O dönem güvenilseydi şampiyonluğu bir şekilde alabilecek tek kişi oydu. Ancak gazeteciler ve kulüp içindeki bazı klikler kadrodaki futbolcuları yönlendirerek takım hala yarıştayken Terim'i sabobe ettiler."

TERİM'İN PANATHINAIKOS PERFORMANSI

Yunan temsilcisi Panathinaikos, 2023-2024 sezonu içerisinde (26 Aralık 2023) teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirmiştiç Yeşil-beyazlı ekip, Terim yönetiminde çıktığı 26 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Bu süreçte 1.85 puan ortalaması yakalayan tecrübeli teknik adam, play-off şampiyonluk grubunda istenen sonuçların alınamaması üzerine (17 Mayıs 2024) görevinden ayrılmıştı. Fatih Terim, ayrıca takımı Yunanistan Kupası'nda finale çıkarmıştı ve Terim olmadan çıkılan finalde Panathinaikos kupayı kazanmıştı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıPerwer:

Fatih Terim, Galatasaray’a 20 defa geldi 20 defa gitti, bu arada birkaç şampiyonluk elde etti Buda normaldir. Kim olsa yine aynısı olurdu. Terim başka hiçbir takımda başarılı olamaz, zaten olamadı da. İmparatop

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