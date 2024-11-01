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Özkan Yalım kimdir? Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım hayatı ve biyografisi!

Özkan Yalım kimdir? Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Özkan Yalım izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım hayatı ve biyografisi! Özkan Yalım kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Özkan Yalım hakkında araştırmalar yapılıyor. Özkan Yalım kimdir? Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım hayatı ve biyografisi!

ÖZKAN YALIM KİMDİR?

29 Aralık 1969 da Uşak Eşme Köylüoğlu Köyünde doğdu. Baba adı Dursun, anne adı Birgül'dür.

1985 de Eşme Lisesinden mezun oldu. 5 yıl Türkiye'de kendi adına ticaretle uğraştı. 1990 yılında Belçika'ya gitti. 1993 yılından bu yana Uluslararası Nakliyat Lojistik faaliyetinde bulunmaktadır. Türkiye'de nakliye ve akaryakıt sektöründe faaliyet göstermektedir. 25 ve 26. Dönemde Uşak Milletvekilliği yaptı. 27. Dönem Uşak Milletvekili seçildi. AB Uyum Komisyonu Üyesi ve Türkiye – AB Karma Parlamento Eş Başkanı görevini yürütmektedir.

Eğitimci bir ailenin evladı olan Yalım, çok iyi düzeyde Fransızca ve Bulgarca bilmekte olup; evli ve 3 çocuk babasıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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