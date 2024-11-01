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İstanbul elektrik kesintisi! 1 Kasım Beylikdüzü, Beyoğlu, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi! 1 Kasım Beylikdüzü, Beyoğlu, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
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BEDAŞ İstanbul Beylikdüzü, Beyoğlu, Avcılar elektrik kesintisi listesi! 1 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 1 Kasım günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

  • Başlangıç Saati: 00:07
  • Bitiş Saati: 06:00
  • Çalışma devam ediyor
  • Etkilenen Mahalleler: Halıcıoğlu Mah.
  • Açıklama: Bildirimli Kesinti: Bakım/Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılmaktadır.

İstanbul elektrik kesintisi! 1 Kasım Beylikdüzü, Beyoğlu, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek?

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