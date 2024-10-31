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Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an

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Bodrum Futbol Kulübü ile anlaşan Volkan Demirel'in imza töreninde kulüp başkanına dönerek "Ben de buraya 3 yıllığına geldim, değil mi başkanım?" sorusunu yöneltmesi dikkat çekti.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikten sonra tecrübeli çalıştırıcı İsmet Taşdemir'le yollarını ayıran Bodrum Futbol Kulübü, Volkan Demirel ile resmi sözleşme imzaladı.

"3 YILLIĞINA GELDİM, DEĞİL Mİ BAŞKANIM?"

İmza törenine başarılı çalıştırıcının, Başkanı Fikret Öztürk'e "Ben de buraya 3 yıllığına geldim, değil mi başkanım?" şeklinde bir soru yöneltmesi damga vurdu.

Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Sen öyle zannet 2 maç kaybet bak sen kapının önünde bulursun kendini

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAyhan KURT:

En fazla 3 ay volkanim ismet hoca neyi yanlış yaptı

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
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