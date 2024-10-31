Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an

Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikten sonra tecrübeli çalıştırıcı İsmet Taşdemir'le yollarını ayıran Bodrum Futbol Kulübü, Volkan Demirel ile resmi sözleşme imzaladı.

"3 YILLIĞINA GELDİM, DEĞİL Mİ BAŞKANIM?"

İmza törenine başarılı çalıştırıcının, Başkanı Fikret Öztürk'e "Ben de buraya 3 yıllığına geldim, değil mi başkanım?" şeklinde bir soru yöneltmesi damga vurdu.