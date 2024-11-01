Üye Girişi
Haberler

MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı (Diskalifiye oldu mu)?

MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı (Diskalifiye oldu mu)?
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyza Aydın'ın mutfakta yaşadığı talihsiz bir kaza sonrası yüzünde yanık oluştuğu iddiası sosyal medyada gündeme oturdu. Peki, MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı?

Masterchef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı, sorusu sosyal medyada yer alan iddiaların ardından izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı?

MASTERCHEF BEYZA'YA NE OLDU, YÜZÜ YANDI MI?

Beyza, börek tepsisini çevirdiği esnada tepsiden akan yağlara maruz kaldı ve acı içinde yerde kaldı.

İşte o anlar:

MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı (Diskalifiye oldu mu)?

MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı (Diskalifiye oldu mu)?

MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı (Diskalifiye oldu mu)?

MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı (Diskalifiye oldu mu)?

MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı (Diskalifiye oldu mu)?

MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı (Diskalifiye oldu mu)?

MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı (Diskalifiye oldu mu)?

MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı (Diskalifiye oldu mu)?

MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı (Diskalifiye oldu mu)?

Henüz TV8 ya da Beyza Aydın'dan resmi bir açıklama yapılmazken, Beyza'nın sağlık durumu hakkında açıklama beklentisi devam ediyor. Bu konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılır yapılmaz gelişmeler aktarılacaktır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil

Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki

 Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver

"Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver"
Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı

Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı (Diskalifiye oldu mu)? Manisa elektrik kesintisi! 1 Kasım Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 1 Kasım Beylikdüzü, Beyoğlu, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Özkan Yalım kimdir? Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım hayatı ve biyografisi! 1 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Cılandıras Köprüsü nerede? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Kasım Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 1 Kasım Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? En güzel Kasım ayı mesajları ve sözleri - RESİMLİ! Bursa elektrik kesintisi! 1 Kasım Yıldırım, İnegöl, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 1 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.