Chelseali Enzo Fernandez'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi
Chelsea'nin Arjantinli futbolcusu Enzo Fernandez, hayatın tadını çıkarmak için eşi Valentina'dan ayrı yaşama talebinde buldu. Fernandez'in bu isteğini kabul eden eş Fernandez, Londra'dan ayrılacak ve kısa süre için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e gidecek. Erken yaşta baba olan futbolcunun Valentina'dan 2 çocuğu bulunuyor. Çiftin arasında herhangi bir sadakatsizlik sorunu olmadığı belirtildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Enzo Fernandez, eşi Valentina'dan çok konuşulacak bir talepte bulundu ve bu olayla gündeme oldu.
BOŞANMAK DEĞİL, AYRI YAŞAMAK İSTİYOR
Arjantin basınından America TV'nin haberine göre; Enzo Fernandez, hayatının atladığı bir aşamasının tadını çıkarmak için eşi Valentina'ya ayrı yaşamak istediğini söyledi. Haberde, genç yaşta baba olan Enzo'nun sosyal olarak kendisini rahat hissetmediği ve bu sebeple böyle bir karar aldığı, eşiyle arasında herhangi bir sadakatsizlik durumu olmadığı belirtildi.
EŞİ KABUL ETTİ, ARJANTİN'E GİDECEK
Enzo'nun talebi üzerine Londra'dan ayrılmaya hazırlanan Valentina, kısa süre için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e gidecek. 23 yaşındaki Enzo Fernandez'in 2 çocuğu bulunuyor. Enzo 19 yaşındayken, eşi Valentina ile olan ilk çocuğunu kucağına aldı. Enzo ve Valentina ikilisi 2023 yılında bir çocuk sahibi daha oldu.