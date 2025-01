Acemi sürücü dehşet saçtı: Yol kenarında oturan 5 kişiye çarptı

Hindistan'ın Haryana eyaletinde direksiyon eğitimi alan bir sürücü, kontrolden çıkan aracıyla yol kenarında oturan 5 kişiye çarptı. İki kişinin ağır yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

4 Ocak Perşembe günü saat 14:50'de Kaithal kentinde meydana gelen olayda, tahıl pazarı yakınlarında araç kullanmayı öğrenmeye çalışan sürücü, frene basmak yerine yanlışlıkla gaza bastı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında oturan beş tüccarın üzerine doğru ilerledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, çarpmanın etkisiyle üç kişinin hemen ayağa kalktığı, diğer iki kişinin ise aracın altında bir süre sürüklendiği görülüyor. Ağır yaralanan iki kişi derhal hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, kazanın yaşandığı bölgenin sürücü eğitimi için uygun olmadığını belirterek, yetkililerin gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücü adaylarının daha güvenli alanlarda eğitim alması için çalışma yapılacağını duyurdu. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, tedavilerinin devam ettiği bildirildi.