39 yaşındaki adam evinde ölü bulundu 3. Sayfa Haberleri - 39 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Kocaeli'de 39 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. - 39 yaşındaki adam evinde ölü bulundu KOCAELİ - Kocaeli'de 39 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Olay İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'ta bulunan apartmanda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi belli olmayan şekilde Özgür Sağlam apartmandaki dairede ölü bulundu. Sağlam'ın hayatını kaybettiği sağlık ekiplerince tespit edildikten sonra polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Özgür Sağlam'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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