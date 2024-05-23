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1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 27 şüpheliye daha tutuklama talebi

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık çıkararak polise mukavemet gösterdikleri tespit edilen 27 şüpheli daha Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 27 şüpheliye daha tutuklama talebi

İSTANBUL - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık çıkararak polise mukavemet gösterdikleri tespit edilen 27 şüpheli daha Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve polislere mukavemet gösteren şüpheliler tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden 49'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken 28 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

27 şüpheliye tutuklama talebi

Soruşturma çerçevesinde aynı suçları işledikleri belirlenen 27 şüpheli daha tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa götürülen ve ifade veren 27 şüpheli, daha sonra tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul 1 Mayıs Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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