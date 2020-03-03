3 Mart 2020 Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

03.03.2020 01:00 | Son Güncelleme: 03.03.2020 01:00

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Mart Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

3 MART'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah GÜRPINAR, KEMAL PAŞA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374677)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 565. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374637)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah AKGÜL ÇIKMAZI 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375475)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 100., 134., 136. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373748)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah BAHÇE YOLU sk/ TALATPAŞA mah PAZARYOLU sk/ ÜÇEVLER mah 905., 906., 907., 908., 910., 912., 913., 914., 915., 916., 918., 921., 922., 923., 925., 946., 953., BAHÇE YOLU, PAZARYOLU sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375642)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah. LAİKLİK, HACIOĞLU sk, 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375531)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah AYAR, BADEM, BALCI, BALDIRAN, BALMUMU, BALÖZÜ, BARIŞÇI, BARUT, BAYRAKTAR, BAĞCI, BAĞIMSIZ, BAĞLANTI, BELİRLİ, BEREKET, BESTEKAR, BORA, BORAN ÇIKMAZI, BOZKIR, BULUT, BURÇİN, BUYRUK, BUĞU, BÜKÜM, BÜLENT, BİLECİK, BİLGİN, BİLGİÇ, BİLİNÇ, EMİR, GÖKDAĞ, GÜLDALI, KELEŞLER, SADAK, SEVECEN, SULTAN SELİM, TANIK, YILDIZTEPE, YOLGÖSTEREN, YİĞİT sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376545)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1052., 1053., 1054., AŞIK VEYSEL sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377043)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah EMRE, URAL, YÖNTEM sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377061)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17. sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377076)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR MAHALLESİ, 23 SOKAK, OSMANPAŞA CD.,ÇEŞME SOKAK 12:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377082)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1189., MERKEZ sk 13:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376149)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 65/2., 65/A sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377149)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BAYTAR, DUBA, KONUK sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378586)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ESKİ HADIMKÖY YOLU, YAKUT 3 sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377521)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2738., 2739., ABDULLAH PAŞA, DAĞARCIK, HÜRRİYET sk 09:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377675)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah SEÇKİN, İSTİKLAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377614)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BÜYÜKYALI, MAHMUZ, MELİH CEVDET ANDAY, MEMDUHOĞLU, TELAĞACI, YAZGÜLÜ, YENGEÇ, YÜCELEVLER, YÜKSELİŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378960)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah ALİ NÂKİ, DOĞAN, FAHRİBEY, HALİÇ, HÜSEYİN REMZİBEY, KIZAK, OTLUKÇU YOKUŞU, SALİH ZEKİ, YAVUZ SELİM, ÇIRAKÇI ÇEŞMESİ sk/ ATİKALİ mah DARÜŞŞAFAKA, SERİN, TEKİNER, VALİDE MEDRESESİ, YAVUZ SELİM sk/ BALAT mah DEBBAĞ YUNUS, DEBBAĞ YUNUS 1. ÇIKMAZI, DEBBAĞ YUNUS 2. ÇIKMAZI, DEBBAĞ YUNUS 3. ÇIKMAZI sk/ MUHSİNE HATUN mah TÜRKELİ sk/ MİMAR KEMALETTİN mah AZİMKAR sk/ YAVUZ SULTAN SELİM mah ALTI BOHÇA, ALİ NÂKİ, CİNGÖZ, DÖNEMEÇ, DİNİBÜTÜN, FODLACI, HALİÇ, HANEDAN, HELVACI AHMET, HÜSEYİN REMZİBEY, KADI ÇEŞMESİ, KANGAL, KARA SARIKLI, KARADENİZ, KOPÇA, MOLLABEY 1., MÜFTÜ HAMAMI, MİHRİ KELAM, MİMAR ÇEŞMESİ, PAYTAK, PELİN, PİR SULTAN, TOKSÖZLÜ, TURNA YOLU, TİFTİK, YAVUZ SELİM, ÂŞIKPAŞA, ÇIRAKÇI ÇEŞMESİ, ŞAİR NABİ, ŞEBNEM, ŞEHLA sk/ ZEYREK mah DERS VEKİLİ, HALİÇ, YENİ DOĞAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378593)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah BEYÖZÜ sk// SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AHMET BAYMAN, AYAZCA, FATİH, FAZIL KAFTANOĞLU, MENDERES, ÇAMLIKLAR, ÖZBAY sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377575)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- GÜMÜŞYAKA mah EMİRSULTAN, MAHMUZ, MELİH CEVDET ANDAY, MEMDUHOĞLU, SÜNGERTAŞI, SÜPÜRGECİ, TELAĞACI, YAZGÜLÜ, YENGEÇ, YÜCELEVLER, YÜKSELİŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378961)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah KATİP SİNAN, PİYER LOTİ sk/ EMİN SİNAN mah EMİN SİNAN HAMAMI, EVKAF, GEDİKPAŞA CAMİİ, PİYER LOTİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ sk/ MİMAR HAYRETTİN mah GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378565)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 241 sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379012)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 241 sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379013)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-NİŞANCA mah DALTABAN YOKUŞU, KATİP SİNAN MEKTEBİ, MABEYİNCİ YOKUŞU sk/ SARAÇ İSHAK mah ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ, FERMANLI, HAMAM ÇIKMAZI, KATİP SİNAN MEKTEBİ, KUMKAPI HANI, KÖŞKLÜ HAMAM, MABEYİNCİ YOKUŞU, MİTHATPAŞA, SARAÇ İSHAK, TİYATRO, UYSAL, İBRAHİMPAŞA YOKUŞU, İBRAHİMPAŞA ÇIKMAZI, İŞBAŞI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378562)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1367., 1369., 1370., 1371., DEVEKALDIRIMI sk/ MAHMUTBEY mah 2604., 2605., 2606., 2609., 2610., 2611., 2612., 2614., 2615., 2616., 2617., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377802)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah ÜSKÜP sk 10:30-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377801)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 22/4. sk 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378632)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BERRA, GÖLBAŞI, KURŞUN, SAYGI, TAŞOCAĞI, UYUM, YUSUF sk/ ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, AVCILAR, AYIŞIĞI, AYVALI, BOZDEMİR, DERGAH, DİZER, EFELER, FEVZİ ÇAKMAK, GÜRSEL, HALK, HAMİDİYE, KUMRU, MELEK, MURAKIPLAR, PAŞA, POYRAZ, TAYFUN, TAŞOCAĞI, YÜKSEL, ÇEŞMİNAZ, ÖZBEK sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah YILDIZ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377917)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 122., 211., DEREBOYU 1 sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377580)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah PORTAKAL sk/ CAMİİKEBİR mah TOYGAR sk/ FETİHTEPE mah ERDEMLİ, IŞILDAK, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, YAYLA sk/ KEÇECİ PİRİ mah AHMET TURAN, AKASYALAR ÇIKMAZI, AZİZ, BAHÇELER ÜSTÜ, BAHÇELER İÇİ, BASMACI RUŞEN, BÜLBÜL, CAMİ ARALIĞI, DERE, DONANMA, DOYMAZ DERE, DOYMAZ DERE ÇIKMAZI, DOĞA, DURUPINAR, FLORYA, GAZİ, GEÇİT, GÜLBAHÇE, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜNEŞ, HARAP ÇEŞME, HASBAHÇE, HASKÖY KÖPRÜLÜ, HASKÖY MEYDANI, HAZAR, KADRİYE, KARDEŞLER, KAYNAK, KEÇECİ PİRİ CAMİ, KEÇECİPİRİ CAMİİ ARALIĞI, KONUK, KONUK ÇIKMAZI, KÜÇÜK KÖPRÜLÜ, KİRACI ODALARI, KİRAZ, KİTABİ, LEYLAK, MEMURLAR, NAMAZGAH, NAMAZGAH ALTI, NAMAZGAH ARALIĞI, NEHİR, OKMEYDANI, OKÇULAR, SADİKİYE, STADYUM, SUNAY, TAN, TERZİ KASIM, TOYGAR, TÜNEY, UZUN, YAĞMUR, YÜCEL, ÖMÜR, ÖZTÜRK, ŞAHİN, ŞENLİK, ŞERİTÇİ, ŞERİTÇİ ARALIĞI, ŞİRİN sk/ KULAKSIZ mah DOYMAZ DERE, HASBAHÇE sk/ PİRİPAŞA mah MÜVERRİH ÇIKMAZI sk/ İSTİKLAL mah ARAPZADE DERGAHI sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378861)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 314., 315., 316., ZAFER sk . YAYLA mah. 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377838)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 1.KÖPRÜLÜ, 2.KAHRAMAN, 2.KALE ÇIKMAZI, 2.SEDİR, 2.ÇINAR, ALPARSLAN, BASAMAKLI MERDİVEN, CEMRE, DOĞAN, DÜZGÜN, ILICA, KAMELYALI, KANAAT, KİTAPÇI, MARAL, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEYDAN DÖNÜŞÜ, NARTANESİ , ORHUN, TOPÇU, TOPÇULAR YOKUŞU, YELKENCİ, YEŞİL MERDİVEN, ÖZGÜR, İBRİŞİM, ŞADIRVAN, ŞİRİNTEPE sk/ GÜZELTEPE mah AÇIKYÜZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377834)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah TOYGAR sk/ KEÇECİ PİRİ mah AHMET TURAN, AKASYALAR ÇIKMAZI, AZİZ, BAHÇELER ÜSTÜ, BAHÇELER İÇİ, BASMACI RUŞEN, BÜLBÜL, CAMİ ARALIĞI, DERE, DONANMA, DURUPINAR, GAZİ, GÜLERYÜZ, HARAP ÇEŞME, HASBAHÇE, HASKÖY KÖPRÜLÜ, HASKÖY MEYDANI, KADRİYE, KARDEŞLER, KAYNAK, KEÇECİ PİRİ CAMİ, KEÇECİPİRİ CAMİİ ARALIĞI, KÜÇÜK KÖPRÜLÜ, KİTABİ, NAMAZGAH, OKMEYDANI, SADİKİYE, STADYUM, TERZİ KASIM, TOYGAR, TÜNEY, ŞERİTÇİ, ŞERİTÇİ ARALIĞI sk/ İSTİKLAL mah ARAPZADE DERGAHI sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378860)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DEMİR, 1.ESEN, 1.ORHAN GAZİ, 1.TURGUT REİS, 1.YALÇIN, 1.ŞENGÜL, 1305. ÇIKMAZ, 3.LALE, 4.HÜRRİYET, ALAGEYİK, BİGA, CENGİZHAN, DEMİRCAN, KARS, KORUTÜRK, MAKSUT EFENDİ, MASLAK, ORAL, TANDOĞAN, TOLGA, YILMAZ, YÜCE, ÇAYIRKUŞU sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379050)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah ÜSKÜP sk 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377797)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk/ MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, MUTLULUK, ÇETİN, ÜMİT sk// ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BÜLBÜL, HÜME sk/ SAADETDERE mah 1., 106., 107., 109., 2., 5., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 84., 85., 86., 87., 88., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., ABDİ İPEKÇİ, GAZİ ABDULLAH ANADOLU, MARMARA, PEYAMİ SAFA sk/ TURGUT ÖZAL mah 109., 53., 58., 59., 90., 91., 92., OKTAY RIFAT, PEYAMİ SAFA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377755)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 244., 245., 246., KEMAL PAŞA, TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379491)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah HASAT, KOCAMANSUR sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378885)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AGAH EFENDİ, AHMET DOĞAN YILMAZ, BAŞARI, FAİK KÖKSAL, KARACAOĞLAN, NACİ KARACAN, SEDAT SİMAVİ, UMUT, YUNUS NADİ sk/ 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379265)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ/ KARTALTEPE mah FAİK KÖKSAL, KARACAOĞLAN, NECMETTİN SADAK, SEDAT SİMAVİ, YUNUS NADİ, İNCİRLİ sk/ 11:00-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379272)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, BESTE, BÖĞÜRTLEN, CEYLAN, ECE, EFTELYA, EMİRHAN, FİLİZ, MİNE, TUNA, TUĞRUL, YENİDOĞAN, YENİGELİN, YEŞİLÇİMEN, ZAMBAK, ZERDALİ, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE sk/ GAYRETTEPE mah BALMUMCU DERESİ, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, ÇAKIR ÇIKMAZI sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378102)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 122. sk 13:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377643)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHU, BAŞARI, NECMETTİN SADAK, PELİNLİ, PEMBE AY sk/ 14:30-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379613)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah 1.OTAKÇILAR MESCİDİ ÇIKMAZI, 1.OTAKÇILAR ÇIKMAZI, 3.ÇIRÇIR, GÜLDALI, MUHTAR ASIM NURYÜZ, NAMAZGAH, OTAKÇILAR, OTAKÇILAR MESCİDİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378564)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 210., 217., 218., 219., 266., 267., 269., ANAFARTALAR, HAKKI BAŞAR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378585)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 745., 747., 748., 749., 750., 751., 752., DOĞANBEY, ESENLER, FATİH sk// GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DOĞANBEY sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380834)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah KIRKMERDİVEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379602)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah KARAGÖZCÜ sk/ BALABANAĞA mah VİDİNLİ TEVFİKPAŞA sk/ KALENDERHANE mah CEMAL YENER TOSYALI sk/ KATİP KASIM mah AKSARAY, ALACA CAMİİ, ARAP MEHMET, ASKER, AYRIK, FABRİKA, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÜVENLİK, HADIM ODALARI, HAYRİYE TÜCCARI, KATİP KASIM CAMİİ, KAYIKHANE, KINACI MEHMET, LANGA HİSARI, LANGA KARAKOLU, MERMERCİLER, NATIRKIZI, PAŞAZADE, SEPETÇİ SELİM, YENİSEPETÇİ, ZİNDANDELEN, İMRAHOR HAMAMI, İSKELE MEYDANI sk/ MESİHPAŞA mah AKSARAY, AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, LALELİ, MESİHPAŞA, PAŞAZADE sk/ MİMAR HAYRETTİN mah DOĞRAMACI, GEDİKPAŞA FIRINI sk/ MİMAR KEMALETTİN mah AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, LALELİ sk/ NİŞANCA mah EHLİDİL, HEMŞEHRİ, KENANBEY, MOLATAŞI, MOLATAŞI ÇIKMAZI, TABUR, İSMAİL SEFA sk 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379548)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk/ FENER mah ESKİ KURFALLI, GÖKUN, SANATSEVER, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk/ KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, EMİR KÜLAL, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TARLA ÇIKMAZI, TEPKİ, UĞUR BIÇAKER, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379593)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BARBAROS, DAMLA, DEMİRBAŞ, DENİZATI, DEVİR, DEĞİRMEN, DOLUNAY, DONATIM, DOSTLUK, DUMANLI, DURGUN, DİRAYET, HALİL RAHMAN, SÖNMEZAY, ULUBAŞ, YILDIRIM, YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379837)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKAİD, GÖKTÜRK, GÜLPERİ, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, MUHTAR, ORHANİYE, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜREYYAPAŞA, TERİM, VEDAT, YÜCETEPE, ŞİİR sk/ DURUSU mah DİLŞAT sk/ MAVİGÖL mah AKŞİT, ASALET, AŞURE, BORA, CEYDA, DAĞDELEN, ERTUĞRULGAZİ, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, GÜLİŞAN, HAKKI, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HÜKÜMDAR, KIRAN, KOCA YUSUF, KUM, MEDENİYET, MODERN, PEKER, SAADET, TAHİR, TATLI, TÜRKAN, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HUZUR sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1479. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380934)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKPINAR, ATMACA, DURAN, EREN, GÖNÜL, GÜLDESTE, GÜN, KAYAPINAR, SEVAL, SEVİL, ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379683)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKÇAY, ALAN, ATMACA, BENGÜ, BURCU, BUSE, BÖĞÜRTLEN, DENİZHAN, EMEL, GÖNÜL, HALE, HAMZA, KAÇKAR, KEMERBURGAZ, LALE, NUH, SEVİMLİ, TATLIPINAR, TAŞ, TOPATAN, ULUEREN, ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah HUDUT sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379685)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY, ALTINBAŞAK, CİHANGİR, DOĞAN, EBRU, ECRİN, GÖKHAN, GÜLENDAM, LEMAN, SİTE, YAYINCILAR, ÇALIŞKAN, ÇELİKAY, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380924)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BERRA, GÖLBAŞI, KURŞUN, SAYGI, TAŞOCAĞI, UYUM, YUSUF sk/ ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, AVCILAR, AYIŞIĞI, AYVALI, BOZDEMİR, DERGAH, DİZER, EFELER, FEVZİ ÇAKMAK, GÜRSEL, HALK, HAMİDİYE, KUMRU, MELEK, MURAKIPLAR, PAŞA, POYRAZ, TAYFUN, TAŞOCAĞI, YÜKSEL, ÇEŞMİNAZ, ÖZBEK sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah YILDIZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2381029)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALİCENAP, GAZEL, GÖL, KIBRIS, SANTRAL, ÖDÜL sk/ TAŞOLUK mah KENT sk/ YAVUZ SELİM mah AHBAP, AZAMET, BAHRİYELİ, BALKOÇ, BATIHAN, BAŞKALE, CANTÜRK, CİHANSER, DEVA, DOĞANYOL, DİLRUBA, ERTEKİN, FLORYA, HANDEGÜL, HASANKEYF, IŞIKLAR, KALAMIŞ, KIBRIS, KILIÇALP, KIRÇEŞME, MALKOÇ, MAZHAR, MEHVEŞ, MESUDİYE, MÜRVET, MİKAİL, MİRCAN, ODUNCU, SAFİR, SEYMEN, SIDIKA, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TATLIPINAR, TESTİ, YEDİ GÖLLER, ZABİT, ÇAMÖZÜ, ÇELİKTEPE, ÖZGİRAY, İKLİM sk/ İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk/ İSLAMBEY mah ABİDE, AKTEPE, AKÇA MESCİT, ALPNUR, AYSUNGUR, BAŞKAYA, BEYSAN, BOTANİK, CAFER, DEFTERDAR, ESKİKALE, EĞİLMEZ, FETİH, GÜZİN, HAVADAR, HAVUZBAŞI, KINALIZADE, MARAL, MAVİ CAMİ, MUTLU, PİYADE, SARUHANLI, SAYGILI, SENA, SERA, SERASKER, SOKULLU MEHMET, SULTAN AHMET, ULUBATLI HASAN, UNCU, YENİÇERİ, ÇAMBURNU, ÖZBAĞ, ÖZLEMLİ, İSLAMBEY, ŞENTÜRK sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2381059)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1718., AKALIN, AKAR, BİROL, DERYA, DUYAL, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, GÜNDOĞDU, HANÇER, HİKMET, KALAMIŞ, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, MUTLUHAN, SARP, TUTUM, YAPRAK, ÇİÇEKLİ, İSKELE, İSTİKLAL sk/ ŞAMLAR mah UÇURTMA sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380970)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, KAKTÜS, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379999)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2521., 6001., 6002., 6003., 6004., 6005., 6027., 6028., 6030., 6032., 6033., 6034., 6046., 6047., 6071., 608., 6081., 6095., 6128., 6147., GÜLLER sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379973)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah DEREBOYU 2 sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379065)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 101., 104., 105., 107., 108., 113., 121., 150., 153., 154., 158., 159., 162., 165., 169., 190., 207., ŞEHİT İLHAN YURT sk 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379067)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİ mah ASALET, GAZİNO, HAYDAR DOĞU, HAYDAR EFENDİ, KALPAKÇI HÜSEYİN, KARAKÜTÜK, OCAK AĞASI, YAZ ÇIKMAZI, YENİ SELİMİYE sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379077)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 804., 805., 805/1., 806., 806/1., 807., 808., 809., 810., 812., 813., 813/1., 813/2., 821., 824., 827., 915., 916., 928., ŞEHİT SEZER ÖNDER sk 11:00-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380968)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CEYLAN, 2.KAYNAK, 3.KARANFİL, DEMİR, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, KARACA, KIVRIM, MISIR, NAKIŞ, ORMAN, ZAKKUM sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380037)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk/ AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk/ IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk/ ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk/ PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk/ İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380054)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk/ AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk/ IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk/ ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk/ PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk/ İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380043)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk/ AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk/ IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk/ ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk/ PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk/ İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380045)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk/ IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk/ İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380031)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk/ AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk/ IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk/ ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk/ PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk/ İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380035)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk/ AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk/ IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk/ ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk/ PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk/ İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380067)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk/ AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk/ IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk/ ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk/ PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk/ İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380069)