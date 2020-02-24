24 Şubat Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

24.02.2020 01:00 | Son Güncelleme: 24.02.2020 01:00

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Şubat Pazartesigünü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

24 ŞUBAT'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAL, ATASAY, AYERDEM, BESTEKAR, BUYRUK, GAZİEMİR, GÖKOVA, KOÇAK, KUZEY, KİBAR, NECİP FAZIL, RAHMİ, SALKIM SÖĞÜT, YAŞAR KEMAL, YURDAGÜL, ZÜMRE, İNCESU sk/ YUNUS EMRE mah ŞİRİNDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360188)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1587., 1585., AHMET KABAKLI sk 12:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2366120)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 42.,16. sk 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2366124)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2033., 2034., 2036., 2037., 2038., 2040., 2041., 2042., 2047., 2048., A, B sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2365306)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ŞAHKULU mah ŞAH KULU BOSTAN sk// BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ASMALIHAMAM, DUVARCI, MUALLİM NACİ, NAİLESULTAN SİTESİ YOLU, PORTAKAL YOKUŞU, REŞATAĞA sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367222)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-10, G-17, G-6, G-658, G-667, G-670, G-672, G-673, G-675, G-676, G-678, G-682, G-683, G-684, G-685, G-7, G-718, G-719, G-744, G-873 sk// BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368110)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah ÇAĞRI sk/ ORTAKÖY mah ASMALIHAMAM, AYDINLIK, BULGURCU, DUVARCI, FAKİRHANE, GÜLTEKİN, GÜLTEKİNARKASI, GÜRCÜKIZI, GÜRCÜOĞLU, HAZARFEN, KUYU, MASLAK, ORTABAYIR, PORTAKAL YOKUŞU, REVANİCİ, REŞATAĞA, SARIEFE, URGANCI, ÜÇYILDIZ, ŞAİR NECATİ, ŞIRACI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367219)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BAYTAR, BEKTAŞ, BOZDAĞ, DAĞ, DUBA, EKİN, GARİP, GÖÇER, GİRDAP, KAYALI, KIRBAÇ, KONUK, MEŞRUTİYET, MİS, NALBANT, ORUÇ, OSMANPAŞA, SAKA, SARI TURNA, SEMAH, SEYHAN, TRAKYA, ZEMZEM, ÇAKMAKLI, ÖZCAN, ŞEHİT P. ER TURHAN TURAN, ŞEHİT P.KD.YZB.HÜSEYİN KUTLU sk// BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah TAŞKÖPRÜ sk 11:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2366494)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR, BAHÇEŞEHİR 2 KISIM MAHALLESİ, Anadolu cd, Gülhatmi Sk. 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367348)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah BAŞKOMUTAN, DEDEBAYIR ÇIKMAZI, HACI PERVANE, HELVACI, MİS ÇIKMAZI, SANATKARLAR, ÇELTİK, ÇİLİNGİR, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞİŞMANOĞLU sk 03:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367395)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah BAŞKOMUTAN, DEDEBAYIR ÇIKMAZI, HACI PERVANE, HELVACI, MİS ÇIKMAZI, SANATKARLAR, ÇELTİK, ÇİLİNGİR, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞİŞMANOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367408)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah PAZARYOLU sk/ ÜÇEVLER mah 903., 904., PAZARYOLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368248)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah FEVZİ ÇAKMAK, HAMAM, MERAL, SAHRA, SEMA, TÜRKAN, VATAN, ŞAFAKNUR sk, KARTOPU SOKAK, TUANA SOKAK 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368324)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk/ ZEYTİNLİK mah BİLGİ, LAMİBEY, PANCAR, ÖMER NACİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368239)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah KIR, KIRSERDAR, MAHİRLER, OTLUKBELİ, SAÇI sk 09:30-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367539)