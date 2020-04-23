23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konya'nın ilçelerinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenler ile kutlandı.

Konya'nın ilçelerinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenler ile kutlandı.

Derebucak'ta Kaymakamlık hizmet binası önünde ilçe protokolü tören nedeniyle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay tarafından sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, Belediye Başkanı Ahmet Kısa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, daire amirleri katıldı.

Yunak

Yunak ilçesinde de Hükümet Konağı önündeki program Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait çelengi Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, İşcan tarafından tebriklerin kabulü ile sona erdi. Programa İşcan'ın yanı sıra daire ve kurum amirleri katıldı.

Beyşehir

Beyşehir'de ise Atatürk meydanında düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi Atatürk Anıtı'na sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Sadıkhacı Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Eyüp Fatih Günte, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından buradaki tören sona erdi.

Törene, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı Arif Turfan ve kurum amirleri katıldı.

Beyşehir'de 23 Nisan Bayramı dolayısıyla çocuklar da aileleriyle birlikte evlerinin balkon ve camlarını Türk bayraklarıyla donattı, süslenen balkonlar yarının büyüklerine etkinlik alanı oldu.

Kulu

Kulu'da da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Zafer Yiğitel tarafından anıta çelenk sunuldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılım olan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Kulu İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Zafer Yiğitel, okul müdürleri, öğretmenler, emniyet ve zabıta personeli katıldı.

Seydişehir

Seydişehir'de ise Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve öğretmenler tarafından çelenk konulmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tören alanında sınırlı sayıda katılım oldu. Katılımcıların sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktıkları gözlendi.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Salih Yahya Koca, siyasi parti temsilcileri birim amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA