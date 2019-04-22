Samsun Valisi Osman Kaymak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kaymak, mesajında çocukların sevincini ve coşkusunu paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu vurgulayan Kaymak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın bu sorumluluğun bilinci ile hareket ederek çalışacaklarına, cumhuriyetimizi lider ülke yaparak yaşatacaklarına, aydınlık yarınlarımızın mimarları olacaklarına inancımız sonsuzdur. Bizler de ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaya yönelik tüm çabalarında onlara destek verecek, her zaman yanlarında olacağız.

Tüm çocukların, savaşın, çatışmaların, kavgaların olmadığı, çok daha güzel, huzurlu ve neşeli bir dünyada yaşamaları temennisi ile başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşı'mızın tüm kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı tebrik ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinizden öpüyorum."

Kaynak: AA