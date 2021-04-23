23 Nisan'a özel üstü açık otobüsle eğlence
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

23 Nisan'a özel üstü açık otobüsle eğlence

23 Nisan'a özel üstü açık otobüsle eğlence
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Bilecik Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Çizgi filim karakterlerinin kostümleri giyen maskotlar, üzeri açık otobüsler mahallelerde çocuklara şeker, balon ve renkli maskeler dağıttı.

Bilecik Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üstü açık otobüste cadde ve sokaklar gezilerek, çocukların bayram coşkusu paylaşıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, birim müdürleri ve çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara şeker, balon ve renkli maskeler dağıtıldı. Salgın nedeniyle belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte palyaço ve maskotlar renkli giyimleriyle çocukların sevincini paylaştı hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Amacımız çocuklarımızın yüzlerini güldürmektir"

Belirli noktalarda duran otobüsten inerek, çocuklara şeker, balon ve maske dağıtan Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, çocukların yüzlerinde gülümseme oluşturdukları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Maalesef geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlarımızı coşkuyla kutlayamıyoruz. Çocuklarımız evlerinde kaldılar, bizler onların ayağına giderek az da olsa eğlendirmek ve sevindirmek istedik. Belediye Başkanımız Semih Şahin'in 23 Nisan bayramı mesajını çocuklara ilettik. Büyük bir ilgiyle karşılandığımız için ayrıca mutluyuz. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tekrar kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuklar ve aileleri de her bayram günü yapılan etkinlikten duydukları sevinci belirterek, Başkan Yardımcısı Subaşı ve belediye görevlilerine teşekkür etti. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik gün boyu bütün mahallelerde gerçekleştirildi. - BİLECİK

23 Nisan'a özel üstü açık otobüsle eğlence
23 Nisan'a özel üstü açık otobüsle eğlence
23 Nisan'a özel üstü açık otobüsle eğlence
23 Nisan'a özel üstü açık otobüsle eğlence
23 Nisan'a özel üstü açık otobüsle eğlence
23 Nisan'a özel üstü açık otobüsle eğlence

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Ebru Gündeş Şeyma Subaşı
Spor Ömer Ali Yılmaz Vural Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 23 Nisan'a özel üstü açık otobüsle eğlence - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 15:35:08. #1.14#

title