23 Haziran İstanbul seçimleri: Son anketlere göre İmamoğlu yarışı önde götürüyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal ederek 23 Haziran'da yeniden sandığa gidileceğini açıklamasının ardından anket şirketleri yaptıkları son çalışma sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.

YSK'nın iptal kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası geri alındı ve gözler 23 haziranda yapılacak İstanbul seçimlerine çevrildi. Euronews.com'da Görüntüle