22 Eylül 2019 Haberleri
22 Eylül 2019 Manşet Haberleri.
23.09.2019 00:18
- İsrail'in 4 gün önce katlettiği Filistinli kadının kimliği ortaya çıktı
- FETÖ'cü Fuat Avni HDP önündeki acılı ailelere dil uzattı
- Kıvanç Tatlıtuğ'dan inceleme başlatılan hakim ve fotoğrafa ilişkin açıklama
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
- Engelli çocuğun, kendisi gibi engelli bir kadına sarılma anı izleyenleri duygulandırdı
- Meteoroloji yeni haftanın hava durum raporunu yayımladı
- Marcao'nun maç sonu açıklaması Galatasaraylı taraftarları kızdırdı!
- Hong Kong'da sular durulmuyor: Çin bayrağı nehre atıldı
- Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin: Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz
- Ünlü manken Adriana Lima'dan mini etekli tuvalet pozu
- Neslican Tay paylaşımıyla tepki çeken Rektör Tarhan'dan o sözlerine açıklama geldi
- Canlı yayında Fatih Terim'e verdi veriştirdi: Rakip takımla uğraşacağına kendi işinle uğraş!
- Ünlü model Emily Ratajkowski'den sütyensiz Instagram paylaşımı
- ABD'li Senatör Graham: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi oldukça önemli
- Ömer Bayram, 2 haftada 2 asist yaptı!
- Jean Michael Seri ilk golünü attı
- Kılıçdaroğlu'ndan Egemen Bağış tepkisi: Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edemezsin
- HSK, Kıvanç Tatlıtuğ'un davasına bakan hakime fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle inceleme başlattı
- Amerikan filmlerini aratmayan uyuşturucu kovalamacası kameraya yansıdı
- PKK'nın döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
- Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinden sonra cezasını tamamlayacak
- Malatya'da Fatih Terim pankartı elden ele dolaştı!
- Selçuk Bayraktar TEKNOFEST açıklaması: 1,5 milyonu da aştık ve dünya rekoru kırdık
- Alanyaspor, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı!
- İngiliz çiftin kapısının önündeki idrar lekesi, postacıya ait çıktı
- Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kaldığı otelde kabul etti
- PKK'nın cephaneliği tam isabetle vuruldu! Nefes kesen görüntüler ortaya çıktı
- Saman yüklü traktörün römorku benzin istasyonuna 200 metre kala alev aldı
- Türkiye sorusuna Rus Bakan'dan çarpıcı cevap: Komşularınızı seçemezsiniz
- Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı
- ABD'de kimyasal madde paniği: 3 ölü, 4 yaralı
- Çin polisinin, çok sayıda Müslüman mahkumu zincirlere bağlı bir şekilde eğitim kamplarına götürmesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Güreş alanından kaçan iki boğa, kadın seyirciyi ezerek hastanelik etti
- Yetişkin film yıldızı Mia Khalifa evleniyor
- Acun Ilıcalı, Vedat Muriç ile Falcao'yu karşılaştırdı: Vedat her şekilde gol atabilecek bir oyuncu
- Sen Anlat Karadeniz'in senaristinden izleyiciye ilginç tavsiye: Vedat'a özeniyorsanız psikologa gidin!
- İstanbul Valiliği ve İBB'nin ortak kararıyla Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu
- Gazişehir Gaziantep, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti!
- ABD Başkanı Donald Trump: BM'de İranlı yetkililerle görüşmeye niyetim yok
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Amerikan Kamuoyuna FETÖ uyarısı