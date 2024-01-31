Show TV'nin sevilen dizisi Aile seyirciler tarafından gündeme geliyor. Ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesaplarından 'Aile' dizisine veda ettiklerini duyurdu. Sarıkaya, 'Son kez Aile... Hepinizi çok seviyorum kucaklıyorum. Yeniden bir yerlerde karşılaşmak üzere' ifadelerini kullandı. Devin öldü mü? Aile dizisi final mi yaptı? Detaylar haberimizde...

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Yüsra Geyik, İpek Çiçek ve Emel Göksu'nun paylaştığı Aile dizisi, en başında yapılan anlaşma gereği 30. bölümle ekran macerasını noktaladı. Dizinin final bölümü herkesi duygulandırırken başrollerden de peş peşe veda paylaşımı geldi.

AİLE DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI?

Aile dizisi, dizinin en başında yapılan anlaşma gereği 30. bölümünde ekrana veda etti. Tatlıtuğ ise 'Bugün bir Aile olarak başladığımız ve öyle devam eden yolculuğumuzda sona geldik. Aile'ye emeği geçen tüm oyuncu ve set arkadaşlarıma 30 bölüm bizimle olan ve destek veren siz güzel izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Bu güzel ekip ile yolumuz tekrar kesişecek' dedi. Instagram hesabından sette çektirdiği kareleri yayınlayan Serenay Sarıkaya "Son kez Aile... Hepinizi çok seviyorum kucaklıyorum. Yeniden bir yerlerde karşılaşmak üzere" ifadelerini kullandı. Kıvanç Tatlıtuğ ise "Bugün bir Aile olarak başladığımız ve öyle devam eden yolculuğumuzda sona geldik. Aile'ye emeği geçen tüm oyuncu ve set arkadaşlarıma 30 bölüm bizimle olan ve destek veren siz güzel izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Bu güzel ekip ile yolumuz tekrar kesişecek" dedi.

DEVİN ÖLDÜ MÜ?

Aile dizisinde Devin karakterine can veren Serenay Sarıkaya'nın final bölümündeki oyunculuğu herkesi kendine hayran bıraktı. Dizinin final bölümünde Aslan, Devin'e ulaşamayınca hızla harekete geçer. Devin'in hamileliği riskli bir döneme girer, aile büyük bir acıyla sınanır ancak, 2029 yılına gidildiğinde Devin'in sağlıklı bir şekilde hayatta olduğu görülüyor.