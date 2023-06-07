İnternet alemi yıkılıyor! Fatih Terim'den sürpriz Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, hemşehrisi Kıvanç Tatlıtuğ ile buluştu. Sosyal medya "Adanalılar ortalığı yıktı" yorumlarıyla doldu.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbiyi tribünden izleyen Fatih Terim, uzun süre gündemin zirvesinde yer almıştı. Terim, yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.

HEMŞEHRİSİ İLE BULUŞTU

Türk futbolunun efsanesi ismi Terim, hemşehrisi Kıvanç Tatlıtuğ ile bir araya geldi. Terim, buluşmadan bir kare paylaştı. Sosyal medya "Adanalılar ortalığı yıktı" yorumlarıyla doldu.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar: