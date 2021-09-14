21 kupadan 15'i İnegöl'ün - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

21 kupadan 15'i İnegöl'ün

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
21 kupadan 15'i İnegöl'ün

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günlerinde gerçekleştirilen tırmanış yarışmalarına 32 sporcuyla katılan İnegöl Belediyespor, farklı kategorilerde 21 kupa ve madalyadan 15'ini almayı başardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günlerinde gerçekleştirilen tırmanış yarışmalarına 32 sporcuyla katılan İnegöl Belediyespor, farklı kategorilerde 21 kupa ve madalyadan 15'ini almayı başardı.

Bursa'nın gelişen yüzünü turizm olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda kentin tarihi ve doğal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yapılabilecek doğa sporlarını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. 'Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri'nin bu yıl beşincisini tertip eden Büyükşehir Belediyesi, Hüdavendigar Kent Parkı'nda iki gün boyunca doğa sporuna ilgi duyan herkesi bir araya getirerek unutulmaz anlar yaşamalarını sağladı.

TDF Bursa Dağcılık İl Temsilciliği iş birliğiyle tırmanış yarışması da yapıldı. İnegöl Belediyespor Kulübü de 32 sporcu ile yarışmaya iştirak etti. Kategorilerine göre 21 kupa ve madalya dağıtıldı. İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları 15 madalya ve kupayı kazanmayı başardı. - BURSA

21 kupadan 15'i İnegöl'ün

21 kupadan 15'i İnegöl'ün

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Ertuğrul Gazi Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Derya Baykal Amelia Hamlin Özge Özpirinçci Kerem Aktürkoğlu
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Burak Yılmaz Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Abdullah Avcı Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 21 kupadan 15'i İnegöl'ün - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 15:07:01. #1.17#