2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, çeyrek finale yükseldi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, çeyrek finale yükseldi.
Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz, Özbek Magomed Idrisovitch ile son 16 turunda karşı karşıya geldi.
Çekişmeli geçen mücadele 3-3 berabere biterken milli güreşçi, son puan avantajıyla rakibine üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan