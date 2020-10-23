PTT'den 180. müşteriye ödül
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PTT'den 180. müşteriye ödül

23.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:07

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) 180. kuruluş yıldönümü kutlama programı kapsamında Samsun PTT Merkez Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte 180. müşteriye hediye verildi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) 180. kuruluş yıldönümü kutlama programı kapsamında Samsun PTT Merkez Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte 180. müşteriye hediye verildi.

Türkiye genelinde PTT 180'nci kuruluş yıl dönümü pandemi tedbirleri kapsamında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Samsun'da da PTT Merkez Müdürlük binasında düzenlenen programda işlem yapan 180. müşteriye filatelik ürün verildi. Samsun PTT Başmüdür Vekili Hüseyin Erim tarafından vatandaşa hediye taktimi yapılan programa ayrıca PTT çalışanları katıldı. PTT'den yapılan açıklamada ise, "İki asra yakın tarihini tecrübesiyle birleştiren, geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü kuran Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak, yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımlarımızı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla da ürüne hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün artırmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer alarak, posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Posta sektörünün yanı sıra bugün bilgiyi anında paylaşabilen ve küreselleşen bir dünya pazarında söz sahibi olmak için iddialı olduğu sektörlere odaklanan bir kurum olmayı hedefliyoruz. Tüketicinin daima yanında olan gücünü tüketicimizden alan bir yaklaşımla, 43 bini aşkın çalışanımız ve 5 bini aşkın hizmet noktamız sayesinde 'gidilmeyen yere gitmek ve olunmayan yerde olmak' ilkesini Türkiye'nin her köşesinde hayata geçiriyoruz. Hizmetlerimizi teknolojik alt yapımızla güçlendirirken, aynı zamanda yurt içi pazarda rekabetin getirdiği avantajımızı sürdürüyor diğer yandan da uluslararası faaliyetlerle kurumumuzu bir adım öteye taşıyoruz. Bir dünya markası olma yönünde çalışmalarımızı hızlandırarak, sektöre anlamda yeniliklerin öncüsü olan inovasyon, AR-GE ve dijitalleşmeyi ön planda tutarak 180 yıl önce atılan tohumların meyvelerini alıyoruz. Teknolojik yatırımlarıyla Türkiye'nin yarınına değer katacak önemli bir aktör olarak, ülkemizin dünya ile entegrasyonunu sağlamaya devam ediyoruz" denildi. - SAMSUN

PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül
PTT'den 180. müşteriye ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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