18 Saatte Pişen Dana Kuyruğu Pöç: Kayseri

Herkese merhaba, bugün sizleri Kayseri'ye götürüyorum. Hem 18 saatte pişen dana kuyruğundan yapılan ve harika lezzet Pöç kebabını yiyeceğiz hem de güzel Kayseri'yi enine boyuna gezeceğiz. Videonun sonunda harika bir görsel şölen de sizleri bekliyor; Yılkı Atları. Hörmetçi Sazlığı'nda, Erciyes'in eteklerinde 300 tane Yılkı Atıyla harika bir görsel güzellik yaşayacaksınız. Keyifli seyirler : )

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