15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Manisa, Aydın, Uşak ve Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Manisa, Aydın, Uşak ve Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki program Manisa Büyükşehir Şehzadeler Mehter Takımı marşları ile başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması meydanda kurulan ekrandan izlendi.

İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından şehitler için dua edildi, sela okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen sancak koşusuna katılan milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ve bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi tarafından sancak teslim edildi.

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, "15 Temmuz'da şehit düşen, gazi olan vatandaşlarımızı büyük minnetle anıyorum. Bir milletin, ülkesinin demokrasisi için savaşması çok onur verici bir olay." dedi.

Bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi ise yoğun duygular içinde olduğunu dile getirerek, "Ülkemiz 4 yıl önce bugün alçak bir saldırıya uğratılmaya çalışıldı. Milletimizle birlikte bu belayı başarılı bir şekilde defettik. İnşallah böyle olaylar bir daha yaşanmaz." diye konuştu.

Programa, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım katıldı.

Programda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe dikkat edildi, maske takıldı.

Kaynak: AA