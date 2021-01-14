14 Ocak Perşembe hava durumu! Bugün hava nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Ülkemizi saran yağmur ve kar ne zamana kadar sürecek? Peki Ankara'da beklenen karın ve İstanbul'da beklenen yağmurların ardından bugün hava nasıl? Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi? İşte 14 Ocak 2021 günlük hava durumu tahminleri!

İstanbul genelinde beklenen yağışlı havaların ardından, vatandaşlar ülkedeki hava durumunu merak ediyor. Günlük işlerini hava durumuna göre düzenleyen vatandaşı 14 Ocak Perşembehava durumu nasıl karşılayacak? En doğru hava durumu verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

14 OCAK PERŞEMBE 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şekline esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 5°C: Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 6°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 4°C: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAKARYA °C, 7°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

NİĞDE °C, 7°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 3°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 2°C: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

ARTVİN °C, 12°C: Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 10°C: Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C: Çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON °C, 12°C: Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 1°C: Çok bulutlu, kar yağışlı

KARS °C, 5°C: Çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C: Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 4°C: Çok bulutlu, kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 8°C: Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 9°C: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 7°C: Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 10°C: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

14 OCAK PERŞEMBE 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin çok bulutlu, Bartın, Düzce, Zonguldak çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Ankara, Bolu, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın sabah saatlerinde güneyli yönlerden hafif, zamanla kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

14 OCAK PERŞEMBE 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusu aralıklı, Tekirdağ'ın doğusu bu sabah saatleri sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Edirne'nin güney kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hissedilir derecede (8-10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, sabah saatlerinde zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) esemesi bekleniyor.

14 OCAK PERŞEMBE 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağışlı; gece yarısından itibaren Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Manisa'nın kuzey ilçeleri karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı olarak geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 4 ila 6 derece azalacak.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden hafif kıyı kesimlerde orta kuvvette esecek.

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