13 günlük zorlu yangın söndürme görevlerini böyle anlattılar

SAKARYA - Orman yangınlarının söndürülebilmesi adına bölgeye giden ve 13 gün boyunca cansiperane şekilde yangın bölgelerine müdahale eden Sakaryalı itfaiyeciler şehre dönüş yaptı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ateş savaşçıları bölgede yaşadıkları zorlu anları anlattı. İtfaiye eri Murat Akbaş, "Birkaç defa ters rüzgara yakalandık, yani bizde nasıl çıktığımızı bilmiyoruz. Ama inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik, hiçbir zaman korku ve endişemiz olmadı çünkü bu aziz milletimizin desteğini gördükten sonra bizler sadece görevimizi bitirebilmeye odaklandık" dedi.

Ülke genelinde süren orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da yangın bölgesine 4 itfaiye aracı ve 9 personelini göndermişti. Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarının söndürülmesine destek vermek için Sakarya'dan bölgeye giden ve 13 gün kalan ateş savaşçıları memleketlerine dönüş yaptı. Büyük coşkuyla karşılanan erler, bölgede geçen zorlu 13 günü anlattı. Millet ve devletin birlik beraberlik içerisinde var güçleri ile yangın bölgelerinde mücadele ettiklerini aktaran itfaiyeciler, her an yanlarında olan vatandaşlara teşekkürlerini bir kez daha ilettiler.

Ekibimizin bir kısmı Antalya bir kısmı ise Muğla bölgesinde yangınlar ile mücadele etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Müdahale Şube Müdürü Hakan Yanak, "Biz Antalya ve Muğla bölgesinde oluşan orman yangınlarını ilk günden beri takipteyiz Büyükşehir Belediyesi olarak. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'nin talimatı ile 4 araç 9 personel olay bölgesine yönlendirdik. Ekibimizin bir kısmı Antalya bir kısmı ise Muğla bölgesinde yangınlar ile mücadele etti. Oradaki ekipler ile birlikte koordineli bir şekilde oradaki olaylara müdahale ettiler. Cansiperane şekilde olayın sonuna kadar, olay bitene kadar ekiplerimiz oradaydı, bugün itibari ile dönüşlerini yaptılar" dedi.

Milletimizin maddi ve manevi desteklerini, dualarını üzerimizde hissettik

Sakarya Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı K9 Köpekli Arama Birim Amiri ve itfaiye eri Murat Akbaş, "Biz gönüllü, istekli olarak gittik, bütün arkadaşlarımızın arzu ettiği gibi biz de çok istekliydik bölgeye gitmek için. Yolculukta başladı her şey. İlk durduğumuz bir yerde vatandaşlar yemek paralarımızı vermek istediler. Daha o zaman milletimizin maddi ve manevi desteklerini, dualarını üzerimizde hissettik. Sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu anladık. Daha sonra olay yerine vardığımızda görev bölgemiz Manavgat ve civar köyleri olduğunu öğrendik. Sevk edildiğimiz yerlerde ekip arkadaşlarımız ile birlikte birleşip müdahale ettik, verilen her görevi bir şekilde bitirebilmek için. Her görev sonrası yeni bir görev verildi. Özellikle Kızıldağ bölgesi çok riskli bir bölgeydi Manavgat'ta, oraya konuşlandık. Çünkü 270 haneli bir köydü, 20 hane kalmıştı ve geri kalan boşaltılmıştı. Bizlerin oraya gitmesi ile beraber halk, köylü tekrar geriye döndü ve buda bizi sevindirdi. İlk andan beri hep hissettiğimiz şuydu; her görüşte her ne olursa olsun tek yumruk, tek millet ve devlet olduğumuzu görmüş olduk. Halkımızın dua ve destekleri ile beraber her türlü sivil toplum kuruluşları, resmi kuruluşların da desteğini gördükten sonra oradaki mağdur insanlarımız da bu güveni gördükten sonra devletine olan inancını, isteğini, arzusunu ve geri dönüşünü hızlandırmış oldu, bu da bizi son derece mutlu etti" diye konuştu.

İnancımızı hiçbir zaman kaybetmedik

Yangınların içerisinde kaldıklarını belirten Akbaş, "Bizden 2 gün önce bölgeye giden arkadaşlarımızın ölümden döndüğü görüntüleri izledik dehşetle. Onlar bile oradan nasıl çıktıklarını bilmiyorlar. Allah'ın yardımı, milletimizin duası ile oradan çıktılar. Aynı şekilde bizde birkaç defa ters rüzgara yakalandık, yani bizde nasıl çıktığımızı bilmiyoruz. Ama inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik, hiçbir zaman korku ve endişemiz olmadı çünkü bu aziz milletimizin desteğini gördükten sonra bizler sadece görevimizi bitirebilmeye odaklandık. İşimizi tamamlayıp tekrar ilimize mutlu ve huzurlu şekilde dönmek istedik. Devletimiz bu aziz millet ile ömür boyu, sonsuza kadar var olacaktır. Her gittiğimiz yerde ne kadar kurtarma ekibi varsa, resmi kurumlar Kızılay başta olmak üzere tüm kurumlarımıza özellikle aziz milletimize çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiç yalnız bırakmadılar, her gittiğimiz yerde alışveriş yapmak istediğimizde, bir ihtiyacımız olduğunda hep imdadımıza koştular, bırakmadılar. O yüzden sonsuz Antalya ve Muğla halkına gösterdikleri ilgi alaka, birlik ve beraberlik için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek