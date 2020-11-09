10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

09.11.2020 11:27 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:30
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, ülkenin ve milletin ortak değeri, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 82. yılında saygıyla ve rahmetle yad ettiğini belirtti.

1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı İstiklal Harbi, 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak zafere ulaştıran Atatürk'ün kahraman bir asker, saygın bir lider olarak adını tarihe yazdırdığını vurgulayan Zorluoğlu, "Gazi Mustafa Kemal'in aziz hatırasına sahip çıkmak, 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi kendi deyimiyle 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine' çıkarmakla mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, Atatürk'ün mücadeleci ve kurucu vasıflarını çocuklara ve gençlere iyi anlatmak, Cumhuriyet'i ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerlerine düşen sorumlulukların hep birlikte yerine getirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin istikrar ve güven içerisinde büyümesi için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Türk milleti Cumhuriyet'e, bağımsızlığa ve demokrasiye sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 82. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

İlgili Haberler

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
Atatürk'ün sesi 10 Kasım'da 'Dolmabahçe Ağaçlı Yolda' yankılanacak
Atatürk'ün sesi 10 Kasım'da 'Dolmabahçe Ağaçlı Yolda' yankılanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Murat Kurum İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Uğur Mumcu Türkan Şoray Timur Selçuk İkbal Gürpınar
Spor Babel Erol Bulut Arda Turan Ozan Tufan Mehmet Topal
Daha Fazla Kasım İstifa Galatasaray Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 11:46:58. #1.15#
title