10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, ülkenin ve milletin ortak değeri, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 82. yılında saygıyla ve rahmetle yad ettiğini belirtti.

1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı İstiklal Harbi, 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak zafere ulaştıran Atatürk'ün kahraman bir asker, saygın bir lider olarak adını tarihe yazdırdığını vurgulayan Zorluoğlu, "Gazi Mustafa Kemal'in aziz hatırasına sahip çıkmak, 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi kendi deyimiyle 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine' çıkarmakla mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, Atatürk'ün mücadeleci ve kurucu vasıflarını çocuklara ve gençlere iyi anlatmak, Cumhuriyet'i ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerlerine düşen sorumlulukların hep birlikte yerine getirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin istikrar ve güven içerisinde büyümesi için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Türk milleti Cumhuriyet'e, bağımsızlığa ve demokrasiye sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 82. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk