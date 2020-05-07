07 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
07 Mayıs 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Milan Goller
00:40 Bundesliga
00:50 Lazio Goller
01:00 Unutulmaz Maçlar
02:40 Spor Akşamı
02:40 Bir Zamanlar
03:40 Arsenal Goller
03:55 Kamu Spotu: Evde Spor
04:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
04:00 İspanya - Portekiz
04:00 Almanya - Hollanda
05:40 Siyah Beyaz Anılar
05:55 Takvim Yaprakları
05:55 Spor Kitaplığı
06:00 Lig Hatırası 89-90
06:25 2018 Dünya Kupası Özetler
06:45 SÜPER LİG GALATASARAY GOLLER
06:45 Galatasaray Goller
06:50 Kamu Spotu: Evde Spor
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hırvatistan - Fransa
07:00 Hollanda - Çek Cumhuriyeti
07:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 İtalya - İsveç
10:30 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
10:30 Danimarka - İsveç
12:10 Efsanelerin İzinde
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Hollanda - Çek Cumhuriyeti
12:15 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
12:15 Almanya - Çek Cumhuriyeti
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: İşte Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 2018 Dünya Kupası Özetler
15:50 Efsanelerin İzinde
15:55 Kamu Spotu: Evde Spor
16:00 Unutulmaz Maçlar
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 Galatasaray Goller
18:40 SÜPER LİG BEŞİKTAŞ GOLLER
18:40 Beşiktaş Goller
18:50 İtalya Kupası Özetler
18:55 Kamu Spotu: İşte Spor
19:00 Unutulmaz Maçlar
19:00 NOSTALJİKMAÇLAR
19:00 Nostaljik Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:25 2018 Dünya Kupası Özetler
21:45 Bir Zamanlar
21:50 Kamu Spotu: Evde Spor
22:00 Spor Akşamı
23:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.
23:00 Hırvatistan - İngiltere
23:00 İspanya - Portekiz
Kaynak: InterSinema.com