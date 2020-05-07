07 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
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07 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

07 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
07.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 07.05.2020 06:45

07 Mayıs 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Milan Goller

00:40 Bundesliga

00:50 Lazio Goller

01:00 Unutulmaz Maçlar

02:40 Spor Akşamı

02:40 Bir Zamanlar

03:40 Arsenal Goller

03:55 Kamu Spotu: Evde Spor

04:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.

04:00 İspanya - Portekiz

04:00 Almanya - Hollanda

05:40 Siyah Beyaz Anılar

05:55 Takvim Yaprakları

05:55 Spor Kitaplığı

06:00 Lig Hatırası 89-90

06:25 2018 Dünya Kupası Özetler

06:45 SÜPER LİG GALATASARAY GOLLER

06:45 Galatasaray Goller

06:50 Kamu Spotu: Evde Spor

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Hırvatistan - Fransa

07:00 Hollanda - Çek Cumhuriyeti

07:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.

08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi

09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:30 Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:25 Hava Durumu

10:30 İtalya - İsveç

10:30 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.

10:30 Danimarka - İsveç

12:10 Efsanelerin İzinde

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Hollanda - Çek Cumhuriyeti

12:15 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.

12:15 Almanya - Çek Cumhuriyeti

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Bülteni

14:55 Kamu Spotu: İşte Spor

15:00 Lig Hatırası 89-90

15:25 2018 Dünya Kupası Özetler

15:50 Efsanelerin İzinde

15:55 Kamu Spotu: Evde Spor

16:00 Unutulmaz Maçlar

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:40 Galatasaray Goller

18:40 SÜPER LİG BEŞİKTAŞ GOLLER

18:40 Beşiktaş Goller

18:50 İtalya Kupası Özetler

18:55 Kamu Spotu: İşte Spor

19:00 Unutulmaz Maçlar

19:00 NOSTALJİKMAÇLAR

19:00 Nostaljik Maçlar

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

21:00 Lig Hatırası 89-90

21:25 2018 Dünya Kupası Özetler

21:45 Bir Zamanlar

21:50 Kamu Spotu: Evde Spor

22:00 Spor Akşamı

23:00 2004 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.

23:00 Hırvatistan - İngiltere

23:00 İspanya - Portekiz

Kaynak: InterSinema.com

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