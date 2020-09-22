Zonguldak'taki cinayete ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
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Zonguldak'taki cinayete ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarmaya intihar ettiği ihbarında bulunulan ancak daha sonra bir kişinin öldürüldüğü belirlendiği olayla ilgili adliyeye çıkartılan 3 zanlı tutuklandı.

Zonguldak'taki cinayete ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
22.09.2020 20:25 | Son Güncelleme: 22.09.2020 20:28

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarmaya intihar ettiği ihbarında bulunulan ancak daha sonra bir kişinin öldürüldüğü belirlendiği olayla ilgili adliyeye çıkartılan 3 zanlı tutuklandı.

19 Eylül'de ilçeye bağlı Dedeler köyünde ikamet eden Burhan K'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan U.O. (26), E.K. (26) ve K.O'nun (22) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye çıkarıldı. 3 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada Burhan K'ye bir süredir şantaj yapıldığı ve bu nedenle katil zanlısı ile tartıştığı sırada öldürüldüğü iddia edildi.

Olay

19 Eylül'de Ereğli ilçesine bağlı Dedeler köyünde ikamet eden Burhan K'nin köy mezarlığı önünde kendine ait ruhsatsız tabanca ile başından kendini vurduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri inceleme başlatmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Burhan K'nin öldürüldüğünü belirlemiş, olay gecesi Burhan K'nin birlikte alkol aldığı belirlenen U.O, E.K. ve K.O. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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