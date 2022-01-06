Zonguldak'ta narkotik uygulamasında yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta narkotik uygulamasında yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Zonguldak'ta narkotik uygulamasında yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, narkotik uygulamasında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, narkotik uygulamasında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde kullanan, ticaretini ve sevkini yapan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, çeşitli miktarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Aksaray'da başıboş Pitbull tedirginliği; ekipler yakalamaya çalışıyor

Aksaray'da başıboş Pitbull tedirginliği; ekipler yakalamaya çalışıyor

 Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title