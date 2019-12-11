Zonguldak'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
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Zonguldak'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Zonguldak'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

11.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:38
Zonguldak'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangına ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi Acılık mevkisindeki bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine , ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ekipleri alevleri söndürme çalışması başlatırken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
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