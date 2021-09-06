Zonguldak'ta kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırtıyor
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Zonguldak'ta kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırtıyor

Zonguldak'ta kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırtıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, başındakiler haricinde kulağında da boynuz çıkan keçi görenlerin dikkatini çekiyor.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, başındakiler haricinde kulağında da boynuz çıkan keçi görenlerin dikkatini çekiyor.

Çırgan köyünde ikamet eden 38 yaşındaki çiftçi Hamit Duyar, 5 ay önce yaklaşık 200 keçi aldı. Duyar, bu keçilerin arasındaki kara keçinin kulağında boynuz olduğunu fark etti.

Başındaki iki boynuzun yanı sıra kulağında da boynuz bulunan keçi, görenlerin ilgisini çekiyor.

Duyar, gazetecilere, ilk başlarda başka bir hayvanın boynuzunun bu keçiye takıldığını düşündüğünü ancak durumun farkına sonradan vardığını söyledi.

"Allah'ın takdiri." diyen Duyar, "Derler ya boynuz kulağı geçer, o misal. Sosyal medya hesabımda paylaştım, görenler, 'Öyle bir şey yoktur.' diyor. Yanıma gelen arkadaşlarıma gösterdim. Onlar da hayret içerisinde kaldılar." şeklinde konuştu.

Veteriner Hekim Önder Alkan da durumun doğuştan kaynaklı olabileceğini, bu gibi durumların nadir olarak görüldüğünü dile getirdi.

Zonguldak'ta kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırtıyor
Zonguldak'ta kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırtıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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