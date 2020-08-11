Zonguldak'ta koronavirüs denetimi
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Zonguldak'ta koronavirüs denetimi

ZONGULDAK'ta, koronavirüs salgınına karşı Vali Mustafa Tutulmaz'ın katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta koronavirüs denetimi
11.08.2020 12:41 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:41

ZONGULDAK'ta, koronavirüs salgınına karşı Vali Mustafa Tutulmaz'ın katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında saat 10.00'da başlayan denetime, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Gönen Süslü, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner katıldı. Kent merkezinden başlayarak Acılık Semti'nde devam eden denetimlerde iş yerleri, toplu yaşam alanlarında bulunan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralları ve maske konularında uyarıldı. Vali Tutulmaz, vatandaşlarla sohbet ederek alınan tedbirlere uyulmasını istedi.


Kaynak: DHA

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