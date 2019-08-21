Zonguldak'ta aniden bastıran sağanak yağmurda araçlar yolda kaldı
Zonguldak'ta aniden bastıran sağanak yağmurda araçlar yolda kaldıZonguldak'ta etkili olan sağanak yağmur nedeniyle araçlar yolda kaldı, iş yerlerini su bastı.
Zonguldak'ta aniden bastıran sağanak yağmurda araçlar yolda kaldı
Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağmur nedeniyle araçlar yolda kaldı, iş yerlerini su bastı.
Sağanak yağmur, saat 17: 00 sıralarında aniden bastırdı. Kent merkezi, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir çok iş yerini su bastı. Zonguldak-Kozlu Karayolu'nda ise araçlar yolda kaldı. Polis, İtfaiye ve AFAD ekipleri yollarda mahsur kalan vatandaşlara yardım etmeye çalışıyor.