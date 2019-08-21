21.08.2019 18:02

Zonguldak'ta aniden bastıran sağanak yağmurda araçlar yolda kaldı

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağmur nedeniyle araçlar yolda kaldı, iş yerlerini su bastı.

Sağanak yağmur, saat 17: 00 sıralarında aniden bastırdı. Kent merkezi, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir çok iş yerini su bastı. Zonguldak-Kozlu Karayolu'nda ise araçlar yolda kaldı. Polis, İtfaiye ve AFAD ekipleri yollarda mahsur kalan vatandaşlara yardım etmeye çalışıyor.

Kaynak: DHA