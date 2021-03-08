Zirvede açan Çiğdemler kar altında kaldı

Yozgat Çamlık Milli Park'ının zirvesinde açan baharın müjdecisi çiğdemler Mart karı altında kaldı.

Yozgat'ta iki gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte mevsiminde açan çiğdem çiçekleri kar altında kaldı. Karların arasından çıkmaya çalışan çiğdem çiçekleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı