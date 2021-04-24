'ZİMEM DEFTERİ' GELENEĞİ İLE 400 BAKKAL VE 120 FIRINININ BORÇLARI ÖDENMEYE BAŞLANDI

GAZİANTEP Valiliği tarafından hem ramazan ayındaki yardımların yerine ulaştırılması hem de koronavirüs salgını nedeni ile ekonomik açıdan sıkıntıya girenlere destek verilmesi amacı ile 'Zimem Defteri' (Osmanlı döneminde veresiye defteri) projesi kapsamında vatandaşların 400 mahalle bakkalı ve...

GAZİANTEP Valiliği tarafından hem ramazan ayındaki yardımların yerine ulaştırılması hem de koronavirüs salgını nedeni ile ekonomik açıdan sıkıntıya girenlere destek verilmesi amacı ile 'Zimem Defteri' (Osmanlı döneminde veresiye defteri) projesi kapsamında vatandaşların 400 mahalle bakkalı ve 120 pide fırınına olan borçları, valilik aracılığı ile hayırseverler tarafından ödenmeye başlandı.

Kentte hayırseverlerin yaptığı yardımların yerine daha rahat ulaştırılması ve koronavirüs salgını nedeni ile ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan hem esnaf, hem de vatandaşlara destek verilmesi için Gaziantep Valiliği tarafından 'Zimem Defteri' projesi hayata geçirildi. Her ramazan ayında uygulanan proje kapsamında merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde başta, gecekonduların yoğun olduğu 81 mahallede 400 bakkal ve 120 pide fırını, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Ekipler tarafından, vatandaşların borçlarının yazıldığı veresiye defteri hesaplanarak ödemesi yapıldı. Ödeme yapılan esnaf ise iş yeri camlarına borçların ödendiğine dair afişler astı, defterlerini yetkililere teslim etti.

'5 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE BÜTÇEMİZ VAR'

Gaziantep Valisi Davut Gül defteri satın alınan esnaftan bazılarını ziyaret etti. Vali Gül, daha çok dezavantajlı mahallelerde daha çok küçük ölçekli bakkalları seçtiklerini ifade ederek, bu şekilde hem küçük esnafa destek olup hem de hayırseverlerin yardımlarını burada alışveriş yapan vatandaşlara ulaştırdıklarını belirtti.

Vali Gül, "Hayırseverlerimiz tarafından desteklenen bu projede 5 milyonun üzerinde bir bütçemiz var. Geçen ramazan ayında olduğu gibi bu yılda hayırseverlerimiz desteği ve Vefa Sosyal Destek Guruplarımızın yardımları ile bakkal ve fırınlarımızın vatandaşlarımıza ait veresiye borçlarını ödüyoruz. Bu Zimem Defteri geleneği Osmanlı'dan günümüze kadar gelen Gaziantep'te de yaşatılan güzel bir gelenek. Bugün de Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde kaymakamlıklarımız tarafından organize ediliyor. Toplamda 81 mahallede çalışmamız var. Bu mahalledeki toplam nüfusumuz 1 milyonun üzerinde. Hedefimiz şu 400 tane bakkalın 120 pide fırınının veresiye defterlerini satın almak. Bugün sabah itibariyle başladık. Bugün de bir bakkalımızın defterini satın alarak kapısına afişimizi astık. Dezavantajlı mahallelerde daha çok küçük ölçekli bakkalları seçiyoruz. Bu şekilde hem küçük esnafa bu şekilde destek olmuş oluyoruz. Hem de burada alışveriş yapan vatandaşlarımıza destek olmuş oluyoruz. Hayırseverlerimiz tarafından desteklenen bu projede 5 milyonun üzerinde bir bütçemiz var" dedi.

Şirinevler Mahallesi'nde bakkallık yapan ve 8 bin 500 TL karşılığında veresiye defterini ekiplere teslim eden Ali Bozkurt, tüm alacağının ödendiğini belirterek, projenin hem vatandaşlar için hem de kendileri için büyük bir yardım niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Bozkurt, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Vatandaşlarımız genelde işçi olduğu için aylıklarını aldıklarında ödeme yapabiliyorlar. Biz de mecburen veresiye vermek zorundayız. Çünkü veresiye vermediğimiz zaman işimiz olmuyor. Toplamda 8 bin 500 TL dışarıdan alacağım vardı. Onu da bugün aldım tüm yetkililerden Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı