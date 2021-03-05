Zeytinyağında altın madalya Aydın Çine'nin oldu
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Zeytinyağında altın madalya Aydın Çine'nin oldu

05.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:29
Zeytinyağında altın madalya Aydın Çine'nin oldu

Türkiye'nin Ege'deki en kaliteli zeytinyağlarını tüketici ile buluşturan Yeşilbaşak Olea Zeytinyağlarının kalitesi Altın Madalya ile tescillendi.

Türkiye'nin Ege'deki en kaliteli zeytinyağlarını tüketici ile buluşturan Yeşilbaşak Olea Zeytinyağlarının kalitesi Altın Madalya ile tescillendi. Aydınlı genç işadamlarının bu başarısı ile Aydın IOC-UZZK Türkiye Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Yeşilbaşak Olea, Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi himayesinde Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) tarafından düzenlenen IOC-UZZK Türkiye Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda altın madalya ile ödüllendirildi. Yeşilbaşak Olea adını taşıyan markayla Çine Organize Sanayi Bölgesi'nde üretime başlayan genç iş adamları Mesut Dağdeviren ve Ali Rıza Candan'ın ürettikleri kaliteli zeytinyağları, IOC-UZZK Türkiye Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda altın madalyanın sahibi oldu.

IOC-UZZK Türkiye 2021 Yılı Kalite Yarışması'nda 'Orta Meyvemsilik' kategorisinde 1.500 L. naturel sızma zeytinyağı ile 'Altın Ödülünü' almaya hak kazanan firmanın Aydın'ın Çine ilçesindeki Yeşilbaşak Olea Zeytinyağları olması Aydın'ın göğsünü kabarttı. Sektörde yer almaya karar verdikleri ilk günden beri Çine'nin kaliteli zeytinyağlarını yurt içindeki ve yurt dışındaki tüketiciye ulaştırmayı ve zeytinyağı tüketimini daha da artırmayı amaçladıklarını dile getiren genç ortaklar Dağdeviren ve Candan, "Uluslararası Zeytinyağı Konseyi ile Ulusal Zeytinyağı Konseyi gibi sektöre yön veren kurumların değerlendirmesi ile Altın madalya ödülü almak doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Biz bundan sonra da kalitemizden taviz vermeden Çine'nin zeytinyağlarını Dünyanın her noktasına ulaştırmayı amaçlıyoruz" dedi. - AYDIN

Zeytinyağında altın madalya Aydın Çine'nin oldu
Zeytinyağında altın madalya Aydın Çine'nin oldu
Zeytinyağında altın madalya Aydın Çine'nin oldu
Zeytinyağında altın madalya Aydın Çine'nin oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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