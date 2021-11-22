ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu'nda eşi tarafından silahla vurularak yaralanan ve kanıyla kendisini vuranın eşi Ragıp Canan olduğunu yazan Nurtaç Canan'ın davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Ragıp Canan'ın 9 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Nurtaç Canan mahkeme heyetine beni öldürmesi mi lazımdı deyip ağlayarak tepki gösterdi.

(İHA)

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