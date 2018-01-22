Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin dualarının ve desteklerinin kahraman Mehmetçik ile olduğunu bildirdi.

Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, terör grupları kontrolündeki Suriye'nin Afrin bölgesine gerçekleştirilen askeri harekatın, Türkiye'nin meşru hakları çerçevesinde ulusal güvenliğini korumak için düzenlendiğini vurguladı.

Türkiye'nin sınır güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden terör gruplarının bölgeden temizlenmesi adına başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın, aynı zamanda bölgedeki masum sivillerin güvenliğinin sağlanması adına da çok önemli olduğunu belirten Burkay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizin sınır bölgelerinde masum insanları katleden ve milletimizin güvenliğine de tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Türkiye olarak tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı olmakla birlikte, ulusal güvenliğimizi korumak ve coğrafyamızdaki barışa ve huzura da öncülük etmek hem meşru hakkımız hem de tarihi sorumluluğumuzdur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör örgütlerini bölgeden temizleyerek sınırlarımız içinde ve komşu coğrafyada güvenliği tesis etmek üzere görev başındadır. Fırat Kalkanı ile başlayan ve terör koridoru oluşturulmak istenen bölgedeki Afrin operasyonuyla terör örgütleri ile destekçilerine gereken cevabı en etkin şekilde veren Türkiye, komşu coğrafyadaki mazlumları da korumaya ve şefkat elini onlara uzatmaya devam edecektir. İş dünyası olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her zamanki gibi dimdik yanındayız. Dualarımız ve desteğimiz kahraman Mehmetçiğimiz ile birliktedir."