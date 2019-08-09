Yüzenadalara yoğun ilgi

09.08.2019 11:50

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan Yüzen adalara ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.

İlçenin sınırlarında Turnalar Gölü'ndeki Yüzen adalar, yaz aylarında piknik ve zaman geçirmek isteyenlerin ilk tercih ettiği yerlerden biri oldu. Doğu Anadolu bölgesinde başta Bingöllüler olmak üzere Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş ve Erzurum gibi kentlerden gölü ziyaret etmek için gelenler, hem farklı doğa olayına tanıklık ediyor hem de gölün arka kısmında bulunan yeşil alanda piknik yaparak stres atıyor. Solhan D-300 kara yolu üzerinde olduğu için tabeladan görüp merakını gidermek için ziyaret edenlerinde uğrak noktası olan yüzen adalar, son zamanlarda yemekli toplantılar içinde rağbet görüyor.

Arkadaşlarıyla Yüzen adalara gelen Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürü Zülfü Çalışkan, "Yüzen adalar Solhan'ın kalbi, Solhan'ın oksijen deposu. Tabi yaz ayları özellikle öğleden sonralarında vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisinin olması buranın cazibesini daha da artırıyor. Buraya yapılan tanıtımlar, insanların burayı daha fazla tanımalarına neden oluyor. Tabi biz isteriz ki bütün herkes Doğu Anadolu bölgesine yapılan turlarda Yüzen adayı ziyaret etsinler. Bu doğa harikasını bütün Türkiye'ye hatta bütün dünyaya tanıtılmasını arzu ediyoruz"dedi.

Ankara'da gelen Veysel Ömer Türkoğlu ise, "Van'dan Bingöl'e doğu akrabalarımızı ziyaret etmeye gidiyorduk yol üstünde tabelayı gördük tabi tabelada kilometre belirtilse, bizim gibi geçenler daha çok yoğunluk gösterecektir. Geldik bu kadar güzel, bozulmamış bir yer. Havasının, ovasının, insanının güzel olması çok iyi bir şey. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA